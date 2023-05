Visite guidée de la bastide de Miramont-de-Guyenne 1 Rue Pasteur, 6 juillet 2023, Miramont-de-Guyenne.

Cet été, venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne en participant à une visite commentée ! Déambulez au cœur de cette ville du 13ème siècle, arpentez les ruelles et tombez sous le charme de son architecture et de son patrimoine. Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

1 Rue Pasteur

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This summer, come and discover the bastide of Miramont-de-Guyenne by taking part in a guided tour! Stroll through the heart of this 13th century town, stroll through the narrow streets and fall under the charm of its architecture and heritage. Meet in front of the Tourist Information Office.

Este verano, venga a descubrir la ciudad bastide de Miramont-de-Guyenne participando en una visita guiada Pasee por el corazón de esta ciudad del siglo XIII, recorra sus callejuelas y déjese seducir por su arquitectura y su patrimonio. Encuentro frente a la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie diesen Sommer die Bastide von Miramont-de-Guyenne und nehmen Sie an einer geführten Besichtigung teil! Schlendern Sie durch das Herz dieser Stadt aus dem 13. Jahrhundert, durchstreifen Sie die Gassen und lassen Sie sich von ihrer Architektur und ihrem Kulturerbe verzaubern. Treffpunkt: vor dem Bureau d’Information Touristique.

