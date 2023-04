Don du sang Salle Victor Hugo, 26 juin 2023, Miramont-de-Guyenne.

Venez nombreux partager votre pouvoir pour sauver des vies, donnez votre sang ! Pensez-y car chaque don compte. En lien avec les conditions sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-vous pour vos dons..

2023-06-26 à ; fin : 2023-06-26 12:30:00.

Salle Victor Hugo

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and share your power to save lives, give your blood! Think about it because every donation counts. Please make an appointment for your donations.

Venga y comparta su poder para salvar vidas, ¡done sangre! Piénselo porque cada donación cuenta. Debido a las condiciones sanitarias actuales, le rogamos que concierte una cita para donar.

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie Ihre Kraft, um Leben zu retten – spenden Sie Blut! Denken Sie daran, denn jede Spende zählt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage bitten wir Sie, einen Termin für Ihre Spende zu vereinbaren.

