Les stages de communication animale au Ranch et Ferme du Saut du Loup Route du Lac du Saut du Loup, 10 juin 2023, Miramont-de-Guyenne.

Le Ranch et Ferme du Saut du Loup vous propose un week-end « stage de communication animale » avec Géraldine. Le midi, c’est repas en mode auberge espagnole. Pour les amoureux de la campagne, vous avez la possibilité de camper sur place ou sinon des gîtes sont à louer aux alentours..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Route du Lac du Saut du Loup

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Ranch and Farm of Saut du Loup offers you a weekend « animal communication workshop » with Géraldine. At noon, it is meal in Spanish inn mode. For the lovers of the countryside, you have the possibility of camping on the spot or else gites are to be rented in the surroundings.

El rancho y la granja Saut du Loup le proponen un « curso de comunicación animal » de fin de semana con Géraldine. A mediodía, comida en modo posada española. Para los amantes del campo, tiene la posibilidad de acampar in situ o bien hay casas rurales para alquilar en los alrededores.

Die Ranch und Ferme du Saut du Loup bietet Ihnen ein Wochenende « Tierkommunikationskurs » mit Géraldine an. Mittags gibt es ein Essen im Modus « Auberge espagnole ». Für Landliebhaber haben Sie die Möglichkeit, auf dem Gelände zu zelten oder ansonsten gibt es Gîtes in der Umgebung zu mieten.

