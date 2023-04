Journée Portes Ouvertes de la MFR 12 Boulevard Clémenceau, 12 mai 2023, Miramont-de-Guyenne.

Découvrez la MFR de Miramont lors de Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter l’établissement, rencontrer son équipe éducative et s’informer sur les filières de scolarité de la 4ème et 3ème jusqu’aux études supérieures en alternance avec le BAC Pro SAPAT, le BTS Tourisme et la formation CAP AEPE..

12 Boulevard Clémenceau

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the MFR of Miramont during the Open House. An opportunity to visit the establishment, to meet its educational team and to learn about the schooling courses from 4th and 3rd grade to higher education in alternation with the BAC Pro SAPAT, the BTS Tourism and the CAP AEPE training.

Descubra el MFR de Miramont durante la jornada de puertas abiertas. Una oportunidad para visitar el establecimiento, conocer a su equipo educativo e informarse sobre los cursos de escolarización desde 4º y 3º de primaria hasta la enseñanza superior en alternancia con el BAC Pro SAPAT, el BTS Turismo y la formación CAP AEPE.

Entdecken Sie die MFR von Miramont bei einem Tag der offenen Tür. Eine Gelegenheit, die Einrichtung zu besichtigen, das Erzieherteam zu treffen und sich über die Schulzweige von der 4. und 3. Klasse bis zum Hochschulstudium im dualen System mit dem BAC Pro SAPAT, dem BTS Tourisme und der Ausbildung CAP AEPE zu informieren.

Mise à jour le 2023-02-28 par OT du Pays de Lauzun