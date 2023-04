Ciné-mômes – Voyages de rêve 14 Rue Martignac, 10 mai 2023, Miramont-de-Guyenne.

Rêver, c’est voyager… Voyager, c’est rêver… Les héros de ces cinq histoires décident un jour d’enchanter leur quotidien en s’évadant… depuis leurs fauteuils ou en faisant le grand saut !.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To dream is to travel? To travel is to dream? The heroes of these five stories decide one day to enchant their daily lives by escaping? from their armchairs or by taking the plunge!

¿Soñar es viajar? ¿Viajar es soñar? Los héroes de estas cinco historias deciden un día encantar su vida cotidiana escapando… ¡de sus sillones o dando el salto!

Träumen ist Reisen? Reisen ist Träumen? Die Helden dieser fünf Geschichten beschließen eines Tages, ihren Alltag zu verzaubern, indem sie aus ihren Sesseln ausbrechen oder den großen Sprung wagen!

Mise à jour le 2023-01-27 par OT du Pays de Lauzun