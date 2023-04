Exposition de peinture – Marie-Claude EGUIMENDIA 14 rue Martignac, 5 mai 2023, Miramont-de-Guyenne.

Venez découvrir les œuvres de l’artiste Marie-Claude EGUIMENDIA. Durant le vernissage de l’exposition, l’artiste dédicacera son livre « Contes et légendes basques »..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-19 . EUR.

14 rue Martignac Centre multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works of the artist Marie-Claude EGUIMENDIA. During the opening of the exhibition, the artist will dedicate her book « Contes et légendes basques ».

Venga a descubrir las obras de la artista Marie-Claude EGUIMENDIA. Durante la inauguración de la exposición, la artista firmará su libro « Contes et légendes basques ».

Entdecken Sie die Werke der Künstlerin Marie-Claude EGUIMENDIA. Während der Ausstellungseröffnung signiert die Künstlerin ihr Buch « Contes et légendes basques » (Baskische Märchen und Legenden).

Mise à jour le 2023-01-20 par OT du Pays de Lauzun