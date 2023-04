Forum de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise Boulevard Gambetta, 25 avril 2023, Miramont-de-Guyenne.

La Communauté de Communes modifie la formule de son Job dating afin de répondre aux demandes et d’élargir le champs des possibles. Il sera possible de postuler à une offre d’emploi mais aussi de rencontrer des structures proposant de la formation et des accompagnement à la création d’entreprise..

Boulevard Gambetta Salle Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Community of Communes modifies the formula of its Job dating in order to answer the requests and to widen the fields of the possibilities. It will be possible to apply for a job offer but also to meet structures offering training and support for business creation.

La Comunidad de Municipios está cambiando el formato de sus citas laborales para responder a la demanda y ampliar el campo de posibilidades. Será posible solicitar una oferta de empleo, pero también reunirse con estructuras que ofrecen formación y apoyo a la creación de empresas.

Die Gemeinde ändert die Formel ihres Job-Datings, um den Anforderungen gerecht zu werden und die Möglichkeiten zu erweitern. Es wird möglich sein, sich auf ein Stellenangebot zu bewerben, aber auch Strukturen zu treffen, die Ausbildung und Unterstützung bei der Gründung eines Unternehmens anbieten.

