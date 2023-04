Marche éco-citoyenne 18 boulevard Jules Ferry, 22 avril 2023, Miramont-de-Guyenne.

Le collectif Agissons Ensemble et l’Amicale Laïque organisent une marche éco-citoyenne qui sera suivie d’un moment convivial. Une marche écocitoyenne c’est une randonnée où chaque kilogramme de déchet récolté sera transformé en don pour la recherche..

18 boulevard Jules Ferry Maison de la Vie Citoyenne

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The collective Agissons Ensemble and the Amicale Laïque organize an eco-citizen walk which will be followed by a convivial moment. An eco-citizen walk is a hike where each kilogram of waste collected will be transformed into a donation for research.

El colectivo Agissons Ensemble y la Amicale Laïque organizan una marcha eco-ciudadana que irá seguida de un momento de convivencia. Un paseo eco-ciudadano es una caminata en la que cada kilogramo de residuos recogidos se transformará en un donativo para la investigación.

Das Kollektiv Agissons Ensemble und die Amicale Laïque organisieren eine Öko-Bürgerwanderung, an die sich ein gemütliches Beisammensein anschließt. Eine Öko-Bürgerwanderung ist eine Wanderung, bei der jedes Kilogramm gesammelter Abfall in eine Spende für die Forschung umgewandelt wird.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT du Pays de Lauzun