Cinéma -Babylon 14 Rue Martignac, 22 avril 2023, Miramont-de-Guyenne.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood….

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Warning: some scenes, words or images may offend the sensibilities of viewers. Los Angeles in the 1920s. A tale of overweening ambition and madcap excess, BABYLON traces the rise and fall of various characters during the creation of Hollywood…

Advertencia: algunas escenas, palabras o imágenes pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Los Ángeles en los años veinte. BABYLON, una historia de ambición desmedida y excesos disparatados, traza el ascenso y la caída de varios personajes durante la creación de Hollywood…

Warnhinweis: Szenen, Aussagen oder Bilder können die Gefühle der Zuschauer verletzen. Los Angeles in den 1920er Jahren. BABYLON ist eine Erzählung über übertriebenen Ehrgeiz und wilde Exzesse und zeigt den Aufstieg und Fall verschiedener Personen während der Gründung von Hollywood…

