Forum de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2024-03-21 09:00:00

fin : 2024-03-21 13:00:00

La Communauté de Communes organise sa 4ᵉ édition du Forum de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise. Vous pourrez postuler pour une offre d’emploi, mais aussi rencontrer des structures proposant de la formation et des accompagnements à la création d’entreprise.

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté de Communes souhaite aider les entreprises du territoire à recruter, et accompagner dans leurs projets les actifs qui souhaitent créer leur entreprise ou se former. À ce titre, elle organise sa 4ᵉ édition du Forum de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise. Si votre structure souhaite y participer, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 mars.

Salle Gambetta Boulevard Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine communication@ccpl47.fr



