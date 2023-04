Racino e Jitello et journée camaguaise Centre ville et plan d’eau Saint Suspi Miramas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Racino e Jitello et journée camaguaise Centre ville et plan d’eau Saint Suspi, 13 mai 2023, Miramas. Un week-end dédié aux traditions qui fera briller la diversité de la culture provençale et camarguaise.

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 13:00:00. .

Centre ville et plan d’eau Saint Suspi

Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A weekend dedicated to traditions that will showcase the diversity of Provencal and Camargue culture Un fin de semana dedicado a las tradiciones que mostrará la diversidad de la cultura provenzal y camarguesa Ein den Traditionen gewidmetes Wochenende, das die Vielfalt der Kultur der Provence und der Camargue zum Leuchten bringen wird Mise à jour le 2023-04-17 par Provence Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Autres Lieu Centre ville et plan d'eau Saint Suspi Adresse Centre ville et plan d'eau Saint Suspi Ville Miramas Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre ville et plan d'eau Saint Suspi Miramas

Centre ville et plan d'eau Saint Suspi Miramas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramas/

Racino e Jitello et journée camaguaise Centre ville et plan d’eau Saint Suspi 2023-05-13 was last modified: by Racino e Jitello et journée camaguaise Centre ville et plan d’eau Saint Suspi Centre ville et plan d'eau Saint Suspi 13 mai 2023 Centre ville et plan d'eau Saint Suspi Miramas

Miramas Bouches-du-Rhône