Miramas accueille la Flamme olympique et célèbre la Fête du sport Stadium de Miramas Miramas

Dimanche 12 mai 2024, 9h30 > 19h, Stadium Miramas Métropole & Stade des Molières Miramas accueille la Flamme Olympique au Stadium Miramas Métropole ! Un événement historique qui fera vibrer toute la ville au rythme du sport et de ses valeurs. De 9h30 à 11h, la cérémonie du relais de la Flamme sera rythmée par des performances et des spectacles portés par des professionnels et des acteurs locaux • Grand show circassien avec acrobates, jongleurs, équilibristes et danse aérienne • Relais de la Flamme des jeunes sportifs • Danse collective avec le chorégraphe Kader Attou • Chorale intergénérationnelle • Joutes d’éloquence sur les valeurs de l’olympisme • Spectacle inédit Nuits Métis avec la Batucada, les Marionnettes et la Fanfare De 11h30 à 19h, la fête du sport poursuivra les réjouissances avec 70 animations gratuites et pour tous les âges nouvelles disciplines olympiques, sensibilisation handisport, karting, tyrolienne sensationnelle, réalité virtuelle, eSport, mur d’escalade, skate park, breakdance, déambulations artistiques, performances freestyle football et acrobaties… Une journée ludique à partager en famille ou entre amis. Inscription gratuite et conseillée via ce QR code (ou lien billetterie) afin de participer à la cérémonie de la flamme Parkings Village des marques Navettes à disposition à partir de 8h du théâtre La Colonne et de la gare Foodtruck à l’extérieur du stadium et buvette à l’intérieur

Programme complet sur faitesvosjeux.miramas.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:30:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Stadium de Miramas Rdpt du Portugal, 13140 Miramas

Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Miramas accueille la Flamme olympique et célèbre la Fête du sport Miramas a été mis à jour le 2024-04-09 par Provence Tourisme