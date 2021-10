Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Miraï ma petite soeur Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Kun est un petit garçon heureux jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite soeur adolescente ! À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. La projection sera suivie d'un échange avec Nicolas Potin, intervenant cinéma. À partir de 6 ans Entrée sur présentation d'un ticket à retirer 1/2h avant le début de la projection.

