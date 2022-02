Mirai ma petite sœur Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Mirai ma petite sœur Le Rize, 27 avril 2022, Villeurbanne. Mirai ma petite sœur

Le Rize, le mercredi 27 avril à 15:00

Mamoru Hosoda, Japon, 2018 Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre magique. Mamoru Hosoda, réalisateur des Enfants loups Ame et Yuki , nous offre une nouvelle fois un récit sur l’enfance, la quête d’identité et l’exploration du lien familial. La projection sera précédée d’une lecture mise en musique d’un album jeunesse. Durée environ 2 heures Tout public À partir de 5 ans Réservation en ligne Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention, il se replie peu à peu sur lui-même. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T17:00:00

