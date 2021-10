Mirages & miracles · Cie Adrien M & Claire B Le Théâtre, 7 avril 2022, Laval.

Mirages & miracles · Cie Adrien M & Claire B

du jeudi 7 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 à Le Théâtre

Des dessins de pierres en réalité augmentée, des illusions holographiques en théâtre optique, des “machines à fantômes” avec casques de réalité virtuelle… Cette série d’installations donne à voir et à ressentir tout l’éventail des expériences immersives dans le champ des arts plastiques, graphiques et numériques. Entre illusion et réalité, organique et technologique, les deux artistes utilisent les dispositifs les plus pointus pour faire naître une magie originelle de l’émerveillement. Par la force de l’informatique et de la fiction, ils interrogent les contours de ce qui compose le vivant. Sidérant !

Entrée libre

Visuellement éblouissante, une exposition immersive et poétique qui relie les magies du vivant et du numérique.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T12:30:00;2022-04-08T13:30:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-12T09:30:00 2022-04-12T12:30:00;2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:30:00 2022-04-13T12:30:00;2022-04-13T13:30:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T12:30:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T12:30:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T12:30:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T12:30:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T12:30:00;2022-04-26T13:30:00 2022-04-26T21:30:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T12:30:00;2022-04-27T13:30:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T12:30:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T21:30:00