La Cie Dyptik nous offre une nouvelle création pour 8 danseurs.euses, du hip-hop généreux et engagé. Souhail Marchiche et Mehdi Meghari portent une danse au langage pluriel, ils parcourent le monde et croisent des danseurs malgaches, maliens, palestiniens… Ils reviennent avec Mirage (un jour de fête) pour leur première mondiale à Paris.

Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées sur le toit des habitations, des drapeaux suspendus, des pas qui frappent le sol avec force et élégance, tête haute, vêtements colorés, soigneusement ajustés…

C’est l’image du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie. Irréelle, absurde et magique elle inspire cette nouvelle création.

Immersive, la mise en scène questionne les normes, la scène et son public. L’élan des danses traditionnelles, par leur forme concentrique, façonne la scénographie. L’énergie circule entre la périphérie et le centre. Habité par cette force collective, le mouvement devient un projectile qui dénonce les supplices et les injustices.

Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité… Mirage

Cie Dyptik