Mirage ô Miroir – Le Rocksane Bergerac, 16 septembre 2021, Bergerac.

Mirage ô Miroir – Le Rocksane 2021-09-16 19:00:00 – 2021-09-16 21:00:00 Le Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi

Bergerac Dordogne

Mirage Ô Miroir est une performance audiovisuelle créée par le collectif bordelais Organ’Phantom. Cette création pluridisciplinaire, inspirée par le concept de liberté, est un voyage sur la thématique de l’eau et son rapport avec l’homme. Cette métaphore organique de la liberté évolue tout au long de la pièce à travers l’artiste japonais Yosi Horikawa pour la musique, le collectif Fish & Shoes pour la chorégraphie et les artistes visuels d’Organ’Phantom pour les projections sur écran de tulle. Le mirage s’élève alors entre le public et les artistes.

Création accompagnée par Overlook / Le Rocksane et le Sans Réserve, dans le cadre du dispositif Résidences Teritorrialisées portée par l’Agence Culturelle Départementale Dordogne Perigord.

+33 5 53 63 03 70

