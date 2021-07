Mirage (jour de fête) Place de l’Hôtel de ville, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Garges-lès-Gonesse.

Mirage (jour de fête)

Place de l’Hôtel de ville, le samedi 17 juillet à 19:00

par la Compagnie Dyptik Dans le cadre des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées sur le toit des habitations, des drapeaux suspendus, des pas qui frappent le sol avec force et élégance, tête haute, vêtements colorés, soigneusement ajustés… C’est l’image du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie. Irréelle, absurde et magique elle inspire cette nouvelle création. Immersive, la mise en scène questionne les normes, la scène et son public. L’élan des danses traditionnelles, par leur forme concentrique, façonne la scénographie. L’énergie circule entre la périphérie et le centre. Habité par cette force collective, le mouvement devient un projectile qui dénonce les supplices et les injustices. Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité… Mirage. > danse / espace public > durée 50 min > tout public à partir de 8 ans > première en Ile-de-France > gratuit, sans réservation > informations : [https://www.oposito.fr/mirage-un-jour-de-fete.html](https://www.oposito.fr/mirage-un-jour-de-fete.html)

Gratuit sans réservation

avec Le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public

Place de l’Hôtel de ville 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

