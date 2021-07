Corbeil-Essonnes Square Dalimier Corbeil-Essonnes, Essonne Mirad, un garçon de Bosnie #1 – Festival Barak’Théâtre Square Dalimier Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

le vendredi 3 septembre à 20:00

Mirad, un garçon de Bosnie raconte l’histoire d’un garçon à la recherche de ses parents disparus pendant la guerre civile de Bosnie. Mais Mirad est une histoire de tous les temps. Elle est écrite pour tous ceux qui se trouvent victimes des guerres qui dévastent notre planète. Et elle s’adresse à nous qui avons la chance d’être épargnés. Dans la version #1 de Mirad, l’Amin Théâtre propose une forme brute dans laquelle les comédiens plongeaient le spectateur dans l’imaginaire de la guerre par la seule force des mots et du jeu. Amin Théâtre – Christophe Laluque Square Dalimier impasse du 91100, 10 Impasse du Parc, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

