Miracle morning à l'étang blanc, 10 août 2022

Miracle morning à l’étang blanc

2022-08-10 07:15:00 – 2022-08-10 08:45:00

EUR 16 16 Dans le cadre unique de La Villa de l’Étang blanc à Seignosse, découvrez la magie du matin et ce que peux offrir le simple fait de se réveiller plus tôt pour prendre un véritable moment pour soi. Cet atelier permet de vivre différentes pratiques et routines simples de bien-être et de développement personnel pour vous sentir plus épanoui(e) dans votre journée. Exemple d’activités : – le silence : faire l’expérience d’un réveil aux sons de la nature en s’émerveillant du lever du soleil. – l’activité physique douce : réveil corporel, étirements, exercices de respiration… – des exercices de développement personnel : mantra, visualisation et méditation guidée… De 7h15 à 8h45. Tout public dès 12 ans. RDV Villa de l’Etang Blanc. Tarif : 16€ adulte. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Le Miracle Morning vous permet de vivre une expérience unique en découvrant comment démarrer sa journée pour se sentir bien. Les sessions ont lieu dans le cadre unique de La Villa de l’étang blanc à Seignosse pour s’éveiller en même temps que la nature avec le lever du soleil.

