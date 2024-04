Mirabilis festival de cinéma fantastique Le Gyptis Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Mirabilis festival de cinéma fantastique Le Gyptis Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le festival Mirabilis propose des diffusions en salle et en plein air de films appartenant au genre fantastique et qui mettent en valeur des figures fortes d’héroïnes.

Ce festival propose de (re)découvrir des classiques qui ont marqué l’histoire du cinéma. Chaque film sera présenté et, selon les opportunités, discuté sous la conduite d’intervenant.e.s qualifié.e.s. Festival ouvert à tous, Mirabilis convoque le fantastique, l’inventivité, le mystère, les émotions pour partager ensemble, l’expérience du cinéma au cœur du territoire de la Belle de Mai. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Mirabilis festival de cinéma fantastique Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-27 par Ville de Marseille