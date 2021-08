Lormont Parc du Bois fleuri Gironde, Lormont Mirabilia Parc du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 11 septembre au samedi 18 septembre à Parc du Bois fleuri

_Mirabilia_ est l’ultime métamorphose du château en un miroir pictural mettant en scène des récits issus de l’histoire de l’édifice. L’artiste bordelaise Muriel Rodolosse, auteure de cette œuvre grandeur nature, propose de retrouver le public par petits groupes afin de raconter les monstres et merveilles du château Bois fleuri. Dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022. [La page consacrée à _Mirabilia_](https://www.lormont.fr/la-salle-d-exposition/les-expos/mirabilia-exposition-permanente-de-muriel-rodolosse-852.html) _[https://youtu.be/gk4YHVuyR9I](https://youtu.be/gk4YHVuyR9I)_

Gratuit sur inscription

RENCONTRE artistique avec Muriel Rodolosse, autour de l’exposition permanente Mirabilia. Parc du Bois fleuri Rue Lavergne Lormont Lormont Gironde

