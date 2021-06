Huelgoat Huelgoat Finistère, Huelgoat Mirabelle Restaurant – Marché de producteurs Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Mirabelle Restaurant – Marché de producteurs Huelgoat, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Huelgoat. Mirabelle Restaurant – Marché de producteurs 2021-07-13 – 2021-07-13

Huelgoat Finistère Huelgoat Marché au jardin avec leurs producteurs partenaires, mardi 13 et mercredi 14 juillet à partir de 11h.

Animation musicale toute la journée

Renseignements au 02 98 99 79 70 mirabellehuelgoat@gmail.com +33 2 98 99 79 70 Marché au jardin avec leurs producteurs partenaires, mardi 13 et mercredi 14 juillet à partir de 11h.

Animation musicale toute la journée

Renseignements au 02 98 99 79 70 dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Huelgoat Étiquettes évènement : Autres Lieu Huelgoat Adresse Ville Huelgoat lieuville 48.36339#-3.74984