Marchés gourmands de l’été Sous la halle, 30 juin 2023, Mirabel.

Marchés gourmands tous les derniers vendredis du mois de juin à août.

2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Sous la halle

Mirabel 82440 Tarn-et-Garonne Occitanie



Gourmet markets every last Friday of the month from June to August

Mercados gastronómicos todos los últimos viernes de mes de junio a agosto

Gourmetmärkte jeden letzten Freitag im Monat von Juni bis August

