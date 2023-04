Fête de Mirabel Mirabel, 13 août 2023, Rignac.

Les Amis de Mirabel vous invitent nombreux à participer à leur fête annuelle..

2023-08-13

Mirabel

Rignac 12390 Aveyron Occitanie



The Friends of Mirabel invite you to participate in their annual celebration.

Los Amigos de Mirabel le invitan a participar en su festival anual.

Die Freunde von Mirabel laden Sie zahlreich ein, an ihrem jährlichen Fest teilzunehmen.

