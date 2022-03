« Mir hàn àlli de selb Fàhne, ils sont fous ces alsacos » Schirrhein, 31 mars 2022, Schirrhein.

« Mir hàn àlli de selb Fàhne, ils sont fous ces alsacos » Schirrhein

2022-03-31 – 2022-03-31

Schirrhein Bas-Rhin Schirrhein

EUR Notre célèbre et mythique figure alsacienne, « Hans im Schnokeloch », décide de descendre du paradis et revenir en Alsace avec sa femme Joséphine. Au fur et à mesure des sketchs, Hans et Joséphine constatent les changements dans notre société, ses aberrations, et l’étendue du désastre.

Entre humour et dérision, tout le monde y passe : administration, gouvernement, politique locale, environnement, phénomènes de société, etc

Mais au-delà des constats d’une Alsace transformée, pour Hans et Joséphine, l’amour de leur « Haamet » demeurera plus fort.

Ce nouveau spectacle se veut dans la lignée de l’humour de GERMAIN MULLER : satirique sans être méchant, drôle au-delà des contextes évoqués, la nouvelle pièce rappellera l’importance qu’ont eu Germain Muller et son cabaret le Barabli dans la reconquête de la fierté des alsaciens après la guerre.

Vente des billets à la mairie de Schirrhein à partir du 7 mars, les samedis et mercredis de 10h à 12h et le lundi de 15h à 17h. Réservation resabarabli@gmail.com ou au 06 95 09 94 14. Ouverture de la salle ¾ d’heure avant le spectacle

+33 6 30 16 22 96

Schirrhein

