Librairie Publico – Paris, le samedi 16 avril à 17:00

Miquel Pedrola Alegre est né à La Barceloneta le 25 avril 1917. Il est issu d’une famille aisée ; ses parents, deux chanteurs ly¬riques, sont très connus en Espagne. Miquel est le second d’une fratrie de quatre enfants ; ses copains sont des enfants d’ouvriers et de pêcheurs. Très tôt, il s’intéresse à la politique et adhère au BOC (Bloc Obrer i Camperol) auquel appartient également la famille mater-nelle d’Amada. C’est au cours des meetings, dans lesquels il intervient, qu’il rencontre Maria Valero Jornet. Ils ont respectivement 1 4 et 15 ans. Dès 1935, Miquel écrit dans le journal la Batalla. Quand le soulèvement militaire se déclenche, le 19 juillet 1936 à Barcelone, il est en premières lignes. Le 25 juillet, il part sur le front d’Aragon. Il se marie avec Maria Valero le 28 août à Lecinena (Sarra-gosse). Il est tué dans une embuscade le 6 septembre, soit une semaine après leur union. Soixante-quinze ans après la mort de ce jeune militant, cette figure de proue des jeunesses du POUM à Barcelone revient dans l’actualité. Amada, qui n’a jamais connu son père, découvre alors peu à peu quel homme il était… et lui raconte son histoire à elle. Une double renaissance donc ! Rencontre-débat Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris Paris

2022-04-16T17:00:00 2022-04-16T19:00:00

