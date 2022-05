MIP China Online Hangzhou Catégorie d’évènement: Hangzhou

MIP China

du mardi 28 juin au mercredi 29 juin à Online

MIP China est un sommet international unique en Chine, réunissant des entreprises internationales et chinoises pour le développement de nouvelles émissions TV dans tous les genres et la recherche des bons partenaires de coproduction ou de co-développement, et proposant un programme de formation à destination des professionnels des médias chinois qui cherchent à se développer sur les marchés internationaux. MIP China est un sommet international unique en Chine pour le développement de nouvelles émissions TV Online Hangzhou, Zhejiang, Chine Hangzhou

