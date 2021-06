Miossec Morlaix, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Morlaix.

Miossec 2021-07-30 – 2021-07-30 SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère

Le vendredi 30 juillet, le brestois MIOSSEC nous refera découvrir en live, les morceaux de son tout premier album devenu culte “Boire”, 25 ans après sa sortie. Aux titres, « Non, non, non, non», « Regarde un peu la France » ou encore « Recouvrance » viendront s’ajouter de nouveaux morceaux écrits pendant le confinement pour un concert intimiste. Il sera accompagné de la violoniste Mirabelle Gilis et de sa formation Guitare, basse batterie et clavier.

CANCRE assurera en solo la première partie de la soirée.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Horaires :

• ouverture des portes à 20h00

• concerts à 20h30

Billetterie : https://www.weezevent.com/miossec-24

Billets également disponibles via le Pass Culture

Tarifs :

Réduit : 22€ *

Normal : 25€ *

Sur place : 28€

*Hors frais de loc.

Fidéliz’toi : Les spectateurs les plus assidus pourront bénéficier de tarifs réduits (-3 € par concert) grâce à l’acquisition de l’abonnement « Fidéliz’toi ». Abonnement : 10€ https://www.weezevent.com/fideliz-toi

_____________________________________________________

COVID-19

Pour le retour de la fête, ayez les bons réflexes

En raison du Covid-19, les mesures sanitaires suivantes seront appliquées :

• Port du masque obligatoire toute la soirée

• Gel hydroalcoolique à l’entrée et dans plusieurs endroits du site

• En cas de doute sur son état de santé à quelques jours du concert, le spectateur pourra se faire rembourser son billet.

+33 2 98 63 89 12 http://www.sew-morlaix.com/

Le vendredi 30 juillet, le brestois MIOSSEC nous refera découvrir en live, les morceaux de son tout premier album devenu culte “Boire”, 25 ans après sa sortie. Aux titres, « Non, non, non, non», « Regarde un peu la France » ou encore « Recouvrance » viendront s’ajouter de nouveaux morceaux écrits pendant le confinement pour un concert intimiste. Il sera accompagné de la violoniste Mirabelle Gilis et de sa formation Guitare, basse batterie et clavier.

CANCRE assurera en solo la première partie de la soirée.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Horaires :

• ouverture des portes à 20h00

• concerts à 20h30

Billetterie : https://www.weezevent.com/miossec-24

Billets également disponibles via le Pass Culture

Tarifs :

Réduit : 22€ *

Normal : 25€ *

Sur place : 28€

*Hors frais de loc.

Fidéliz’toi : Les spectateurs les plus assidus pourront bénéficier de tarifs réduits (-3 € par concert) grâce à l’acquisition de l’abonnement « Fidéliz’toi ». Abonnement : 10€ https://www.weezevent.com/fideliz-toi

_____________________________________________________

COVID-19

Pour le retour de la fête, ayez les bons réflexes

En raison du Covid-19, les mesures sanitaires suivantes seront appliquées :

• Port du masque obligatoire toute la soirée

• Gel hydroalcoolique à l’entrée et dans plusieurs endroits du site

• En cas de doute sur son état de santé à quelques jours du concert, le spectateur pourra se faire rembourser son billet.

dernière mise à jour : 2021-05-24 par