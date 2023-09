La Semaine Bleue 2023 Mios, 2 octobre 2023, Mios.

Mios,Gironde

La ville de Mios célèbre les Séniors à l’occasion de la Semaine Bleue du 2 au 8 octobre. Cet événement national a pour objectif de valoriser la place des aînés dans la vie sociale et de porter un autre regard sur le vieillissement.

Porté par le CCAS en partenariat avec les associations (L’Elan Miossais, Touts Amasse, le S.E.L., Siel Bleu, l’ASEPT), la Médiathèque et le service Culturel, cet événement prévoit un programme riche en activités ! Entre ateliers, initiations, sports, culture et sorties, il y en aura pour tous les goûts.

Retrouvez le programme complet : https://www.villemios.fr/evenement/la-semaine-bleue-2023-%f0%9f%92%99/.

2023-10-02 fin : 2023-10-08 . .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The town of Mios celebrates seniors during Semaine Bleue from October 2 to 8. The aim of this national event is to highlight the role of the elderly in social life, and to take a different look at ageing.

Organized by the CCAS in partnership with associations (L?Elan Miossais, Touts Amasse, S.E.L., Siel Bleu, ASEPT), the Médiathèque and the Service Culturel, the event features a rich program of activities! With workshops, initiations, sports, culture and outings, there’s something for everyone.

For the full program: https://www.villemios.fr/evenement/la-semaine-bleue-2023-%f0%9f%92%99/

Mios celebra a sus mayores durante la Semaine Bleue, del 2 al 8 de octubre. El objetivo de este acontecimiento nacional es poner de relieve el papel de las personas mayores en la vida social y dar una mirada diferente al proceso de envejecimiento.

Organizada por la CCAS en colaboración con asociaciones (L’Elan Miossais, Touts Amasse, S.E.L., Siel Bleu, ASEPT), la Médiathèque y la Dirección General de Cultura, la Semaine Bleue ofrece un programa repleto de actividades Talleres, presentaciones, deportes, cultura, excursiones… para todos los gustos.

Para consultar el programa completo: https://www.villemios.fr/evenement/la-semaine-bleue-2023-%f0%9f%92%99/

Die Stadt Mios feiert die Senioren anlässlich der Blauen Woche (Semaine Bleue) vom 2. bis 8. Oktober. Ziel dieser nationalen Veranstaltung ist es, den Platz der Senioren im gesellschaftlichen Leben aufzuwerten und einen anderen Blick auf das Altern zu werfen.

Die Veranstaltung wird vom CCAS in Zusammenarbeit mit Vereinen (L’Elan Miossais, Touts Amasse, S.E.L., Siel Bleu, ASEPT), der Mediathek und der Kulturabteilung durchgeführt und bietet ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten! Zwischen Workshops, Einführungen, Sport, Kultur und Ausflügen wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Das vollständige Programm finden Sie unter: https://www.villemios.fr/evenement/la-semaine-bleue-2023-%f0%9f%92%99/

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur Bassin