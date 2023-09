Octobre Rose Mios, 1 octobre 2023, Mios.

Mios,Gironde

La Ville de Mios se mobilise pour Octobre Rose.

Le programme complet des actions solidaires et animations sera bientôt disponible

Les ronds-points de la Ville seront aux couleurs d’Octobre rose.

La Ville et les associations miossaises se mobilisent durant tout le mois d’octobre pour sensibiliser les habitants au cancer du sein et aux actions de prévention.

Venez participer avec la Médiathèque à la création de « Coussin-Coeur », de bandeaux ajustables et de « Lovelybag »..

2023-10-01 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The town of Mios is mobilizing for Pink October.

The full program of activities and events will be available soon

The town?s traffic circles will be decked out in the colors of Pink October.

The town and Mios associations are mobilizing throughout the month of October to raise awareness of breast cancer and preventive actions.

Join the Médiathèque in creating « Coussin-Coeur », adjustable headbands and « Lovelybag ».

Mios se moviliza por el Octubre Rosa.

El programa completo de actividades y eventos estará disponible en breve

Las rotondas de la ciudad se engalanarán con los colores del Octubre Rosa.

Durante todo el mes de octubre, el Ayuntamiento de Mios y sus asociaciones trabajan para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama y las medidas preventivas.

Únase a la Médiathèque para crear « Coussin-Coeur », diademas ajustables y « Lovelybag ».

Die Stadt Mios mobilisiert sich für den Rosa Oktober.

Das vollständige Programm der Solidaritätsaktionen und Animationen wird bald verfügbar sein

Die Kreisverkehre der Stadt werden in den Farben des Rosa Oktobers erstrahlen.

Die Stadt und die Vereine von Mios mobilisieren sich während des gesamten Monats Oktober, um die Einwohner für Brustkrebs und Präventionsmaßnahmen zu sensibilisieren.

In der Mediathek werden « Herzkissen », verstellbare Stirnbänder und « Lovelybags » entworfen.

