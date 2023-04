Festival Cadences Halle François Cazis, 24 septembre 2023, Mios.

La ville de Mios s’associe pour la deuxième fois au Festival Cadences, initié par l’Olympia d’Arcachon, en accueillant la Compagnie Entité le dimanche 24 septembre.

Programmation à venir..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 . .

Halle François Cazis

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The city of Mios joins for the second time the Festival Cadences, initiated by the Olympia of Arcachon, by welcoming the Company Entité on Sunday, September 24th.

Program to come.

La ciudad de Mios se une por segunda vez al Festival Cadences, iniciado por el Olympia de Arcachon, acogiendo a la Compagnie Entité el domingo 24 de septiembre.

Programa a continuación.

Die Stadt Mios beteiligt sich zum zweiten Mal am Festival Cadences, das vom Olympia in Arcachon initiiert wurde, und empfängt am Sonntag, dem 24. September, die Compagnie Entité.

Programm folgt.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coeur Bassin