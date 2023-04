Fête du parc Birabeille Allée de la Plage, 16 septembre 2023, Mios.

La grande journée festive sur le thème de la Nature est de retour le samedi 16 Septembre au Parc Birabeille de 10h à 23h30.

Un programme pour toute la famille : des jeux, des défis, des démonstrations sportives, des balades à poney, des ateliers nature, un spectacle acrobatique et même une ferme pédagogique.

Programmation à venir..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 23:30:00. .

Allée de la Plage Parc Birabeille

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The great festive day on the theme of Nature is back on Saturday, September 16 at the Parc Birabeille from 10am to 11:30pm.

A program for the whole family: games, challenges, sports demonstrations, pony rides, nature workshops, an acrobatic show and even an educational farm.

Program to come.

La gran jornada festiva sobre el tema de la Naturaleza vuelve el sábado 16 de septiembre al Parc Birabeille de 10:00 a 23:30 h.

Un programa para toda la familia: juegos, desafíos, demostraciones deportivas, paseos en poni, talleres de naturaleza, un espectáculo acrobático e incluso una granja educativa.

Programa en preparación.

Der große Festtag zum Thema Natur ist am Samstag, dem 16. September, im Parc Birabeille von 10 Uhr bis 23.30 Uhr wieder geöffnet.

Es gibt ein Programm für die ganze Familie: Spiele, Herausforderungen, Sportvorführungen, Ponyreiten, Naturworkshops, eine Akrobatikshow und sogar einen pädagogischen Bauernhof.

Programmierung folgt.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coeur Bassin