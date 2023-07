CAP 33 Mios Mios, 4 juillet 2023, Mios.

Mios,Gironde

Du mardi 4 juillet au mercredi 30 août.

Les vacances d’été sont bientôt là et ça tombe bien : les activités CAP33 reviennent à Mios.

A partir du 4 juillet, rejoignez l’équipe pour découvrir un grand nombre d’activités dans la bonne humeur ! Cette année, ce sont Sovannthévy, Baptiste et Mikaël qui vous accompagneront pour cet été sportif.

Rendez-vous mercredi prochain pour le lancement.

En attendant, découvrez le programme complet de cette année.

Plus d’infos:

cap33@villemios.fr

Mikaël Arquez (directeur de centre) au 06 77 53 64 77

Sur la page Facebook CAP33.

Tuesday July 4 to Wednesday August 30.

The summer vacations are almost here, and just what we need: CAP33 activities are back in Mios.

From July 4 onwards, join the team and discover a wide range of activities in good spirits! This year, Sovannthévy, Baptiste and Mikaël will be joining you for a sporting summer.

See you next Wednesday for the launch.

In the meantime, check out this year’s full program.

Find out more:

cap33@villemios.fr

Mikaël Arquez (center manager) on 06 77 53 64 77

On the CAP33 Facebook page

Del martes 4 de julio al miércoles 30 de agosto.

Las vacaciones de verano están a punto de llegar y justo lo que necesitábamos: las actividades del CAP33 vuelven a Mios.

A partir del 4 de julio, ¡únete al equipo y descubre una amplia gama de actividades con buen humor! Este año, Sovannthévy, Baptiste y Mikaël te acompañarán en un verano de deporte.

Nos vemos el próximo miércoles para el lanzamiento.

Mientras tanto, consulta el programa completo de este año.

Más información:

cap33@villemios.fr

Mikaël Arquez (director del centro) en el 06 77 53 64 77

En la página de Facebook del CAP33

Von Dienstag, den 4. Juli bis Mittwoch, den 30. August.

Die Sommerferien sind bald da und das ist gut so: Die CAP33-Aktivitäten kehren nach Mios zurück.

Ab dem 4. Juli können Sie sich dem Team anschließen und mit viel guter Laune eine Vielzahl von Aktivitäten entdecken! Dieses Jahr sind es Sovannthévy, Baptiste und Mikaël, die Sie durch diesen sportlichen Sommer begleiten werden.

Wir treffen uns am kommenden Mittwoch zum Start.

In der Zwischenzeit können Sie das gesamte Programm dieses Jahres entdecken.

Weitere Informationen finden Sie hier:

cap33@villemios.fr

Mikaël Arquez (Leiter des Zentrums): 06 77 53 64 77

Auf der Facebook-Seite CAP33

