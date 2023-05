Festival Bee Out 2023 Allée de la Plage, 1 juillet 2023, Mios.

Le festival urbain en pleine nature fait par les jeunes et pour les jeunes revient cette année pour sa troisième édition le samedi 1er juillet !

Organisé au cœur du Parc Birabeille, ce festival rassemblera et mettra en valeur les pratiques urbaines.

Entre skate, rollers, trottinette, challenges, hip-hop et ateliers, il y en aura pour tous les goûts !

Ce festival a été créé en collaboration avec les ados de l’Espace Jeunes et en partenariat avec la Caf de la Gironde et Département de la Gironde.

Programmation à venir..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Allée de la Plage Parc Birabeille

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The urban festival made by the youth and for the youth is back this year for its third edition on Saturday, July 1st!

Organized in the heart of the Parc Birabeille, this festival will gather and highlight urban practices.

Between skateboarding, rollerblading, scooter, challenges, hip-hop and workshops, there will be something for everyone!

This festival has been created in collaboration with the teenagers of the Espace Jeunes and in partnership with the Caf de la Gironde and the Département de la Gironde.

Program to come.

El festival urbano hecho por jóvenes para jóvenes vuelve este año en su tercera edición, el sábado 1 de julio

Organizado en el corazón del Parque Birabeille, este festival reunirá y mostrará las prácticas urbanas.

Entre skate, patinaje, scooter, desafíos, hip-hop y talleres, ¡habrá para todos los gustos!

Este festival ha sido creado en colaboración con los adolescentes del Espace Jeunes y en asociación con el Caf de la Gironde y el Département de la Gironde.

Programa pendiente.

Das Stadtfestival inmitten der Natur von Jugendlichen für Jugendliche findet dieses Jahr zum dritten Mal statt, und zwar am Samstag, den 1. Juli!

Das Festival findet im Herzen des Parc Birabeille statt und bringt urbane Praktiken zusammen und bringt sie zur Geltung.

Zwischen Skateboarding, Inline-Skating, Scootering, Challenges, Hip-Hop und Workshops ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Das Festival wurde in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen des Espace Jeunes und in Partnerschaft mit der Caf de la Gironde und dem Département de la Gironde entwickelt.

Programm folgt in Kürze.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coeur Bassin