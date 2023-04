Musique en Fête Allée de la Plage, 16 juin 2023, Mios.

La fête de la musique est de retour au cœur du Parc Birabeille.

La Ville de Mios vous propose cette année une très belle programmation, dans le Bourg de Mios et au cœur du Parc Birabeille.

Programmation à venir..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 23:30:00. EUR.

Allée de la Plage Parc Birabeille

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The music festival is back in the heart of the Parc Birabeille.

The City of Mios offers you this year a very nice program, in the village of Mios and in the heart of the Parc Birabeille.

Program to come.

Vuelve el festival de música en el corazón del Parc Birabeille.

La Ciudad de Mios le ofrece este año un programa muy agradable, en el Bourg de Mios y en el corazón del Parc Birabeille.

Programa por venir.

Das Musikfest findet wieder im Herzen des Parc Birabeille statt.

Die Stadt Mios bietet Ihnen dieses Jahr ein sehr schönes Programm im Dorf Mios und im Herzen des Parc Birabeille.

Das Programm wird in Kürze veröffentlicht.

