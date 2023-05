Atelier créatif spécial fête des mères 1 Allée de Val de San Vicente, 24 mai 2023, Mios.

Chaque mercredi & samedi, du 24 mai au 3 juin, l’Office de Tourisme Coeur du Bassin vous propose un atelier créatif et responsable.

Thème de l’atelier: Apprendre à créer des fleurs en papier pour en faire un joli bouquet.

De 10h à 12h : atelier pour les plus grands à partir de 16 ans et de 14h à 16h : atelier pour les enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un parent.

Tarif individuel : 5 ans

Matériel fourni sur place

Renseignements & Réservation obligatoire au 05 57 70 67 56.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 12:00:00. EUR.

1 Allée de Val de San Vicente Office de Tourisme

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday & Saturday, from May 24th to June 3rd, the Coeur du Bassin Tourist Office offers you a creative and responsible workshop.

Theme of the workshop: Learn how to create paper flowers to make a beautiful bouquet.

From 10am to 12pm: workshop for adults from 16 years old and from 2pm to 4pm: workshop for children from 10 years old, accompanied by a parent.

Individual fee: 5 years old

Equipment provided on site

Information & Reservation required at 05 57 70 67 56

Todos los miércoles y sábados, del 24 de mayo al 3 de junio, la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin le propone un taller creativo y responsable.

Tema del taller: aprender a crear flores de papel para confeccionar un bonito ramo.

De 10:00 a 12:00: taller para niños mayores a partir de 16 años y de 14:00 a 16:00: taller para niños a partir de 10 años, acompañados de uno de sus padres.

Tarifa individual: 5 años

Material proporcionado in situ

Información y reservas en el 05 57 70 67 56

Jeden Mittwoch und Samstag vom 24. Mai bis zum 3. Juni bietet Ihnen das Office de Tourisme Coeur du Bassin einen kreativen und verantwortungsvollen Workshop an.

Thema des Workshops: Lernen Sie, Papierblumen herzustellen, um daraus einen schönen Strauß zu binden.

Von 10 bis 12 Uhr: Workshop für Erwachsene ab 16 Jahren und von 14 bis 16 Uhr: Workshop für Kinder ab 10 Jahren, die von einem Elternteil begleitet werden.

Individueller Tarif: 5 Jahre

Material wird vor Ort bereitgestellt

Informationen & Reservierung erforderlich unter 05 57 70 67 56

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Coeur Bassin