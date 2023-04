Ateliers créatifs 1 Allée de Val de San Vicente, 19 avril 2023, Mios.

Chaque mercredi & samedi, l’Office de Tourisme Coeur du Bassin vous propose un atelier créatif et responsable.

De 10h à 12h : atelier pour les plus grands à partir de 16 ans et de 14h à 16h : atelier pour les enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un parent.

Tarif individuel : 5 ans

Matériel fourni sur place

Renseignements & Réservation obligatoire au 05 57 70 67 56.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 12:00:00. EUR.

1 Allée de Val de San Vicente Office de Tourisme

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday & Saturday, the Coeur du Bassin Tourist Office offers you a creative and responsible workshop.

From 10am to 12pm: workshop for adults from 16 years old and from 2pm to 4pm: workshop for children from 10 years old, accompanied by a parent.

Individual fee: 5 years old

Equipment provided on site

Information & Reservation required at 05 57 70 67 56

Todos los miércoles y sábados, la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin le propone un taller creativo y responsable.

De 10.00 a 12.00 h: taller para mayores de 16 años y de 14.00 a 16.00 h: taller para niños a partir de 10 años, acompañados por uno de sus padres.

Tarifa individual: 5 años

Material proporcionado in situ

Información y reservas en el 05 57 70 67 56

Jeden Mittwoch & Samstag bietet Ihnen das Office de Tourisme Coeur du Bassin einen kreativen und verantwortungsvollen Workshop an.

Von 10 bis 12 Uhr: Workshop für die Größeren ab 16 Jahren und von 14 bis 16 Uhr: Workshop für Kinder ab 10 Jahren, die von einem Elternteil begleitet werden.

Individueller Tarif: 5 Jahre

Material wird vor Ort bereitgestellt

Informationen & Reservierung erforderlich unter 05 57 70 67 56

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Coeur Bassin