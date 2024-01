Vide ta chambre Mios, dimanche 4 février 2024.

Vide ta chambre Mios Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Tu as fait du tri dans ta chambre après que le père Noël soit passé ?

Ta chambre déborde de trésors qui feraient le bonheur d’autres enfants ?

Un petit ménage d’avant Printemps est nécessaire dans ta garde robe ?

Buvette sur place et petite restauration.

Des forfaits sont proposés à la vente au prix de 4.50 euros 1 hot dog + 1 boisson froide + 1 crêpe sucrée + 1 boisson chaude

Tu peux réserver tout ça sur helloasso, comme cela papa et maman n’ont pas de pique-nique à prévoir : https://www.helloasso.com/…/evenements/vide-ta-chambre

Salle des fêtes de Lacanau de Mios

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



