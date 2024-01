Concert de Music en l’Eyre Rencontre des Big Band de Mios et Marmande Mios, samedi 3 février 2024.

Concert de Music en l’Eyre Rencontre des Big Band de Mios et Marmande Mios Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 23:30:00

Le Big Band de Music en l’Eyre, école de musique de Mios, et le Big band de Marmande vous proposent un très beau concert samedi 3 février, à 20h !

Les musiciens de ces 2 formations se réuniront sur des airs jazz, à venir découvrir au Complexe Sportif Pierrette & Roger Mayonnade.

Concert gratuit et superbe ambiance garantie.

Complexe sportif Roger Mayonnade

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert de Music en l’Eyre Rencontre des Big Band de Mios et Marmande Mios a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Coeur Bassin