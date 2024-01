Apéro concert avec IGee Mios, vendredi 26 janvier 2024.

Apéro concert avec IGee Mios Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26

Pour le 1er apéro concert de 2024, venez rencontrer le jeune chanteur bordelais IGee.

Entre rap, rock et musique électronique, cet artiste vous propose un show débordant d’énergie.

Des titres aux sonorités originales et à la teinte urbaine à découvrir sur scène le vendredi 26 janvier.

Plus d’infos : https://www.villemios.fr/apero-concert-avec-igee/

Verre et tapas offerts sur place.

Tarifs : 8 euros/adulte – Gratuit pour les moins de 16 ans (tarif réduit à 3 euros)

Achat sur place ou billetterie en ligne : https://billetterie.festik.net/villemios-monspectacle/

EUR.

Salle des fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Apéro concert avec IGee Mios a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Coeur Bassin