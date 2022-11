Minute patrimoine : Les Halles centrales Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Minute patrimoine : Les Halles centrales Le Havre, 30 novembre 2022, Le Havre. Minute patrimoine : Les Halles centrales

Place des Halles Centrales Le Havre Seine-Maritime

2022-11-30 – 2022-11-30 Le Havre

Seine-Maritime Organisé par Pays d’Art et d’Histoire. Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard. Les Halles centrales :

Conçues en 1960 par les architectes André Le Donné, Charles Fabre et Jean Le Soudier, membres de l’Atelier Perret, les halles retrouvent sous une voûte audacieuse leur vocation commerciale et leur emplacement d’avant-guerre. Rendez-vous à 12h15 et à 13h : parking, Place des Halles centrales, Le Havre.

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min. Organisé par Pays d’Art et d’Histoire. Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard. Les Halles centrales :

Conçues en 1960 par les architectes André Le Donné, Charles Fabre et Jean Le Soudier, membres de l’Atelier Perret, les halles retrouvent sous une voûte audacieuse leur vocation commerciale et leur emplacement d’avant-guerre. Rendez-vous à 12h15 et à 13h : parking, Place des Halles centrales, Le Havre.

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Place des Halles Centrales Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Minute patrimoine : Les Halles centrales Le Havre 2022-11-30 was last modified: by Minute patrimoine : Les Halles centrales Le Havre Le Havre 30 novembre 2022 le havre Place des Halles Centrales Le Havre Seine-Maritime seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime