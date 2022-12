Minute patrimoine : L’église Saint-Joseph et Marguerite Huré Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Minute patrimoine : L’église Saint-Joseph et Marguerite Huré Le Havre, 8 mars 2023, Le Havre . Minute patrimoine : L’église Saint-Joseph et Marguerite Huré Boulevard François 1er Le Havre Seine-Maritime

2023-03-08 – 2023-03-08 Le Havre

Seine-Maritime Organisé par Pays d’Art et d’Histoire. Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard. L’église Saint-Joseph et Marguerite Huré :

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, la visite propose la découverte du travail de Marguerite Huré qui signe la mise en lumière de ce symbole majeur de la reconstruction du Havre. Rendez-vous à 12h15 et à 13h : Entrée de l’église (à l’intérieur), boulevard François 1er, Le Havre.

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min. Le Havre

