Minus, —— ### Spectacle jeunesse de la compagnie Amapola _**Organisé par la Médiathèque d’Escalquens**_ **Mercredi 6 avril, 16h30, à la salle des fêtes.** À partir de 4 ans. **Résumé :** _Dans son spectacle «Minus», la Cie Amapola aborde avec humour et poésie les thématiques_ _des émotions et de l’estime de soi. C’est quoi le bonheur ? et puis c’est quoi être heureux ? trouver sa place?_ _Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche._ _A travers son périple rocambolesque dans un_ _univers Pop-Up, elle va traverser toutes les_ _émotions et apprendre à se connaître. Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie. Un conte randonnée rythmé par des chansons originales accompagnées au Ukulélé et au kazoo !_

sur inscription

salle des fêtes Place François Mitterrand, 31750, Escalquens Escalquens Haute-Garonne



