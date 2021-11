Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Minus Circus Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’homme le plus fort du monde, à la funambule qui danse avec la lune… Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et réinvente son petit monde.

Gratuit, sur réservation. À partir de 1 ans.

Spectacle sur le thème du cirque proposé par la compagnie “De fil et d’os” pour les petits et leurs parents. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T11:00:00;2021-12-08T16:30:00 2021-12-08T17:00:00

