Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! MINUIT MACHINE (live) (Darkwave – Synth Religion / Warriorecords – Paris) Le duo Minuit Machine, composé de Hélène de Thoury et Amandine Stioui, produit un subtile mélange d’émotions, de voix qui transpercent parfois, de lignes synthétiques planantes, et de beats électroniques aux accents techno. Leur dernier EP « Basic Needs » vient de sortir chez Warriorecords. https://minuitmachine.bandcamp.com MARBLE SLAVE (Newwave – Synth Religion – Paris) Projet solo né de nuits blanches et de sentiments enfouis, Marble Slave est un chanteur de pop sombre et coldwave. Son premier album « Fan Fiction » nourri d’obsessions erotico-digitales vient de sortir sur le label parisien Synth Religion. https://marbleslave.bandcamp.com/ DJ SET Friday I’m in Love par Djobar https://open.spotify.com/playlist/5qhmEE72Yj9mAAg3PAMF7T Infos pratiques : Mercredi 7 Juillet 2021 de 19h à 2h

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

Buvette et Foodtrucks sur place : CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt.

