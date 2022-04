Minuit 10 Théâtre Comoedia, 13 avril 2022, Aubagne.

Minuit 10

Théâtre Comoedia, le mercredi 13 avril à 19:00

Minuit 10 – Jazz progressif [https://youtu.be/lOGMRMDsykA](https://youtu.be/lOGMRMDsykA) “Ce quartet s’impose dans l’univers du jazz et des musiques improvisées par la grâce et la puissance de ses propositions musicales.” – CitizenJazz Minuit 10 est un groupe qui innove, bouscule les codes et se joue des frontières. Véritablement inclassable, le groupe s’est étiqueté ‘jazz-progressif’ pour mettre en évidence son penchant à associer la liberté du jazz et la fougue du rock-progressif. Mais c’est aussi de la world music, de la musique électronique, des inspirations baroques, de l’ethno jazz… Un mélange savamment orchestré qui donne à leur musique une identité unique et riche en saveurs. Après être passés par plusieurs dispositifs de repérage (Marseille jazz des cinq Continents, Jazz in Marciac, Le Cri du Port, Le Petit Faucheux, Jazz Émergence en 2015, finale du tremplin Jazz à Vienne 2018…), Minuit 10 a sorti son 1er album ‘Les Enfants de l’Amour’ en avril 2019. Cette sortie permis la naissance d’une création pour le live qui a pu se jouer à travers la France (Nîmes Métropole Jazz Festival, Festival Jazz sur Seine, JAM Montpellier, PEDAC à St-Jean-de-Bassel…) avant d’être suspendu par la crise sanitaire. Repéré par le réseau Chaînon Manquant, ils ont eu la chance de se produire à l’occasion de la 29ème édition du festival en septembre 2020 à Laval. Groupe soutenu par la Région Sud. Thibaud Rouviere – guitare, voix Matis Regnault – contrebasse, voix Sylvain Rouviere – guitare Etienne Rouviere – batterie, voix [https://www.minuit10music.com/](https://www.minuit10music.com/) BOOKING / Etincelles Productions [romain@etincelles-productions.fr](mailto:romain@etincelles-productions.fr) / 06 18 51 06 40 [https://etincelles-productions.fr/](https://etincelles-productions.fr/)

6€

♫JAZZ♫

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

