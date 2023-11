« Entre Deux » Minotaure Les Pennes-Mirabeau, 18 novembre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

« Entre Deux » Samedi 18 novembre, 20h30 Minotaure

« Entre Deux » spectacle musical non conventionnel.

Richard Lesage vous propose son nouveau spectacle intitulé « Entre Deux Live ».

Accompagné à la guitare par Haïkel Ouzahrir qui signe les arrangements.

Richard Lesage revisite son répertoire à travers ses 6 albums (studio), 23 singles, 1 vinyle (33T) live et ses nouvelles créations.

Après des centaines de concerts, des dizaines de formations diverses et variées.

« Entre Deux Live » offre au public la (re) découverte des chansons de Richard réarrangées dans une formule guitare/voix totalement inédite.

La voix charismatique du chanteur soutenue par une guitare tantôt acoustique, tantôt électrique invite à un voyage entre chaleur, réconfort et poésie. Un voyage émotionnel et sensuel.

Certains disent : « Il y a un peu du Dany Brillant et du Michel Berger dans sa voix. »

« Les chansons sont sexy et font du bien. » »Ils nous embarquent dans un bel univers. »

D’autres disent : « Ca me fait penser un peu à du Benjamin Biolay. »

« On ressent bien l’influence de Gainsbourg. »

« Entre eux 2, la complicité fait mouche. »

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Minotaure 285 Av. du Plan de Campagne, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00