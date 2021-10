Créon Créon Créon, Gironde Minokino Grandir c’est chouette! Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Minokino Grandir c’est chouette! Créon, 28 octobre 2021, Créon. Minokino Grandir c’est chouette! 2021-10-28 16:00:00 – 2021-10-28 17:30:00

Créon Gironde Créon EUR 5 Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ?

Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme,

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Film précédé du spectacle Couette-Couette par la Compagnie

Les Dés-Rangés (duo de danse). Résidence de création Minokino Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ?

Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme,

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Film précédé du spectacle Couette-Couette par la Compagnie

Les Dés-Rangés (duo de danse). Résidence de création Minokino +33 5 56 23 30 04 Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ?

Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme,

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Film précédé du spectacle Couette-Couette par la Compagnie

Les Dés-Rangés (duo de danse). Résidence de création Minokino Cinéma Max Linder dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville 44.774#-0.34863