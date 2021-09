Mino bimaadiziwin. Le chemin d’une bonne vie MEG, 17 octobre 2021, Genève.

Mino bimaadiziwin. Le chemin d’une bonne vie

MEG, le dimanche 17 octobre à 16:00

En abordant différents parties de l’exposition, cette visite vous propose de découvrir la notion de «Mino bimaadiziwin», le chemin d’une bonne vie. Pour le peuple anishinaabe d’Amérique du nord, le «chemin d’une bonne vie» s’appuie sur le principe d’entraide entre les humains, les animaux et les plantes. La nature est considérée comme partie du tissu social de la vie et non comme une ressource à exploiter ou comme un outil de production. **Important: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG.** L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Visite thématique de l’exposition temporaire avec Carine Ayélé Durand, curatrice de l’exposition et conservatrice en cheffe au MEG. Le dimanche 17 octobre à 16h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



